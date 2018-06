Depois do gato Aquiles há um novo concorrente para disputar o lugar de "adivinhador de jogos do Mundial". Uma máquina analisou várias estatísticas e apontou a selecção que, mais provavelmente, irá vencer o Mundial 2018, a realizar-se na Rússia. A favorita das favoritas é a Alemanha mas a equipa com mais probabilidades de vencer a competição é a selecção espanhola, enquanto Portugal está previsto que chegue até aos quartos-de-final.



Investigadores da Universidade Técnica de Dortmund, na Alemanha, desenvolveram uma técnica que envolve uma máquina de aprendizagem automática aliada a estatísticas convencionais chamada random-forest, que identifica o vencedor mais provável do Campeonato do Mundo a realizar-se durante na Rússia.

Este método permite a análise de grandes quantidades de dados, baseado na ideia de que acontecimentos passados podem prever eventos futuros através de uma "árvore de decisões" e muitos, muitos cálculos. O resultado final de cada previsão é a média de todas estas decisões combinadas e o modelo foi obtido de forma de forma a usar os resultados para construir aquele que será o percurso mais provável do torneio. Ao todo foram feitas mais de 100 mil simulações do Mundial.

Para estudar o Campeonato do Mundo 2018 em particular foram utilizados parâmetros económicos, geográficos, o ranking FIFA que serve de referência para determinar as equipas melhor sucedidas actualmente e propriedades das selecções como a sua idade, a sua experiência profissional ou o peso dos seus apoiantes. É adicionado a estes parâmetros os rankings e probabilidades que casas de apostas realizaram para este Mundial, conferindo uma maior precisão aos palpites.

As previsões finais apontam a Espanha como a mais provável vencedora, com 17,8% de probabilidades. No entanto, estas não incluem a saída de Julen Lopetegui do comando de La Roja e há um pormenor interessante: a selecção da Alemanha é aquela que é considerada como a melhor equipa mas dada a dificuldade do seu grupo e o trajecto que terá de percorrer até chegar à final, é a Espanha que terá maiores chances de levantar o troféu Jules Rimet.

Se ambos chegarem aos quartos-de-final – onde a probabilidade da Alemanha é 58% contra os 73% de hipóteses da Espanha – as percentagens tornam-se praticamente iguais. "A Espanha é ligeiramente favorita frente à Alemanha mas apenas porque esta tem uma maior probabilidade de ser eliminada antes dos quartos-de-final", acrescentou Andreas Groll, o líder da investigação.

O conjunto de previsões coloca ainda Portugal nos quartos-de final, a ser eliminado pela França e uma final entre Brasil e Alemanha como a mais provável, onde aí a Alemanha tem uma probabilidade de ganhar em 64%.

O Campeonato do Mundo começa esta quinta-feira em Moscovo com um encontro entre Rússia e Arábia Saudita mas, nas mais de 100 mil previsões, nenhuma das duas passou dos quartos-de-final da competição.