O Manchester United oficializou a contratação de Ole Gunnar Solskjaer como novo treinador, um dia após a saída de Mourinho do comando técnico dos red devils. Já ontem, a equipa inglesa havia anunciado o nome do norueguês em vídeo publicado no site oficial, mas rapidamente retirou a informação...O norueguês, de 45 anos, orientou o Molde nas últimas temporadas, já depois de ter trabalhado como técnico no Cardiff e nas reservas do Manchester United. Como jogador, atuou em Old Trafford de 1996/97 a 2006/07.(em atualização)