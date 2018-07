Candidato garante que o clube não deixará de pertencer aos sócios.

Madeira Rodrigues apresentou esta quinta-feira a sua candidatura às eleições do Sporting - que vão ter lugar no próximo dia 8 de Setembro -, e revelou que, além de "um dos melhores treinadores do Mundo", garante também "investimento financeiro". Garantiu que o treinador do Sporting será Claudio Ranieri, caso vença as eleições de 8 de Setembro. Na apresentação da sua candidatura - é o terceiro a fazê-lo -, o empresário adiantou que já falou mesmo com o actual técnico, José Peseiro, que "compreendeu a escolha".



"Parto com larga vantagem em relação aos adversários já conhecidos. Sou o melhor candidato. Três é bom, 6 ou 7 já é muita confusão, mas todos têm legitimidade para avançar. Tenho pena que tenha estado sozinho nas últimas, é bom haver alternativas. Sou o candidato da rutura e da coragem, do grande Sporting", garantiu o candidato, o terceiro a apresentar a candidatura depois de Frederico Varandas e Fernando Tavares Pereira.



"Numa altura tão decisiva, não podia voltar a cara a este grande desafio para o qual estou completamente preparado. Vesti a camisola do Sporting aos 11 anos e aprendi os valores do clube. O ganhar aliado ao respeito e desportivismo. Mais tarde, tive a honra de ganhar o PrémioStromp. E depois o ano passado, quando larguei tudo para me candidatar a presidente. Foram três momentos importantes em que lutei por aquilo em que acreditava. Continuei a viver o clube de forma intensa", frisou o candidato na conferência de imprensa. "Entrego ao Sporting as minhas capacidades humanas e profissionais. Tenho a maturidade certa, a garra e as características para abraçar esteprojeto. Comigo, o grande Sporting será cada vez mais uma referência mundial, em valores, visão e vitórias. Três'vês' que vamos decorar."



Sobre o investimento, indicou que algum viria do Médio Oriente: "Trago para o grande Sporting investimento financeiro que garante que o clube continuará nas mãos dos sócios. Contratarei um grande treinador, que vai levantar a equipa e colocar o clube no caminho das vitórias. Um dos melhores treinadores do mundo, que o Sporting tanto precisa. O investimento estrangeiro vem do Médio Oriente. O exacto valor vamos estar à espera das auditorias. Apresentaremos pessoas sérias na altura certa. Vão ter de confiar em mim e eu transmito essa confiança."



"Temos um Sporting que não ganha há 16 anos. Não pode continuar, é uma vergonha. Somos alvo de investigações, sacos azuis, é uma vergonha. Vivemos a 15 de Maio o dia mais negro da história do clube. O que se passou em Alcochete é uma mancha na nossa história. Basta. Foi o que dissemos a 23. Virámos uma página e temos agora uma folha em branco para escrevemos o resto da história do Sporting, para ser a referência que sempre fomos. Temos uma base fantástica. Sporting não é só Lisboa e uma palavra de apreço a todos", continuou.



Sobre as rescisões, indicou que "Sousa Cintra está a fazer o melhor". "Gostava que não tomássemos decisões definitivas e gostava de participar na criação do plantel. Será difícil, pois quem lá esta tem legitimidade e tenho pena de ver sair o Gelson, fico triste quando vendemos as nossas referências e temos falta delas. Mas sei que Cintra está a fazer o melhor."



Prometeu ainda 20 milhões para as modalidades: "É um investimento colossal e vamos tentar criar condições para ter equipas competitivas mas também sustentáveis."