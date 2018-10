BBC e Reuters confirmaram que o dono do Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha, seguia no helicóptero que se despenhou junto ao estádio do Leicester.

Despenhou-se junto ao estádio do Leicester o helicóptero que pertence ao dono do Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha. Ainda não foi confirmado por fonte oficial se o bilionário tailandês estava dentro do helicóptero, mas a BBC e a Reuters já apuraram junto de fonte próxima da família que, de facto, o dono do clube seguia no veículo.



Na sequência das notícias, muitos adeptos prestaram a sua homenagem à entrada do recinto, deixando ramos de flores, cachecóis e velas a um dos homens que levou o clube a fazer história, vencendo a Premier League.



Segundo testemunhas do acidente, citadas pela Sky Sports, o helicóptero caiu este sábado num parque de estacionamento contíguo ao King Power Stadium e incendiou-se, pouco tempo depois de levantar voo, após um jogo do campeonato inglês de futebol com o West Ham, em Leicester.



O fotógrafo Ryan Brown, que estava a cobrir o jogo Leicester - West Ham United, conta à BBC como ouviu "o motor a parar". "O motor parou, eu virei-me e o helicóptero começou a fazer um zumbido, assim uma espécie de ranger. Depois, em pleno ar, "o helicóptero ficou apenas em silêncio e começou às voltas, fora de controlo". "Depois houve um grande 'bang' e uma bola de fogo", descreveu.



O milionário Vichai Srivaddhanaprabha costuma deslocar-se de helicóptero para assistir aos jogos do clube inglês, que comprou em Agosto de 2010.