Kirill Tereshin, 23 anos, é um lutador de artes marciais que ficou conhecido pela alcunha ' Popeye ' devido ao tamanho exagerado de bíceps que possui. 'Popeye' injetava vaselina nos bíceps para os aumentar.Alertado pelos médicos de que poderia morrer ou ser amputado se não se conseguisse livrar daquelas músculos falsos, o lutador decidiu remover o que tinha injetado.Seis litros. Foram seis os litros de vaselina, e não sintol -como o lutador chegou a afirmar, que foram removidos pelos médicos do braço de Kirill.O culturista foi persuadido a ser submetido a tratamento urgente por Alana Mamaeva, de 32 anos, que é uma das principais ativistas de vítimas de cirurgia plástica mal feita.Para Alana, os músculos do seu 'Popeye' injetados com vaselina eram "horríveis" em comparação com o resto do seu corpo "esbelto".A ativista arrecadou fundos para a cirurgia, na qual participou, e disse: "Vamos tentar ajudar este homem".

Tereshin disse à ativista antes da operação: "Estou pronto, nem tenho medo".

Numa fase inicial, os médicos removeram os tecidos danificados de apenas um braço e posteriormente continuarão o tratamento para recuperar os braços de Kirill.



"A vaselina satura os músculos, os tecidos da pele e a própria pele", explicou Melnikov, da Universidade Médica Estatal de Moscovo, na Rússia. O médico alertou ainda: "A vaselina não é apropriada para injeção, apenas para aplicação externa".