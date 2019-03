No discurso de abertura da cerimónia que este sábado homenageia os sócios do Benfica - 4267 associados recebem este sábado galardões de devoção e fidelidade - Luís Filipe Vieira sublinhou as recentes medidas de "devolver o Estádio da luz e a BTV aos benfiquistas" e antecipou, para breve, o anúncio de novas medidas."O Sport Lisboa e Benfica não é apenas o maior clube de Portugal. É, reconhecidamente, um dos maiores clubes do mundo. Pela sua história. Pelas suas conquistas. Pelas suas infraestruturas. Mas, sobretudo, pelos seus adeptos e, de forma particular, pelos seus associados. Os sócios do Benfica, ninguém duvide, são o que de mais valioso o clube tem. É neles que reside a sua maior força. Porque colocam o clube no top europeu de assistências. Porque batem recordes de participação em atos eleitorais. Porque acompanham a equipa em todo o lado. Porque alimentam diariamente a mística benfiquista nas Casas do Benfica espalhadas por todo o mundo. Por isso e muito mais, por sua causa, somos hoje a principal marca de Portugal e reconhecidos de forma global", afirmou Luís Filipe Vieira ."Neste ano, em que comemoramos os nossos 115 anos, damos novo passo no reconhecimento da sua importância. A titularidade do Estádio da Luz e da BTV, atualmente na posse da SAD, passarão na totalidade para o clube. Assim se devolve o Benfica aos benfiquistas, tal como prometi fazer na minha primeira candidatura. Prometemos e estamos a cumprir. E não ficaremos por aqui. Posso hoje dizer-vos que, muito em breve, anunciarei outras medidas que continuarão a devolver o Benfica aos benfiquistas", adiantou Luís Filipe Vieira.