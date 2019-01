Presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, participou na estreia do novo programa de Cristina Ferreira.

Luís Filipe Vieira, o presidente do Benfica foi um dos primeiros convidados do novo programa de Cristina Ferreira na SIC, "O Programa da Cristina".

Na primeira aparição do presidente do Benfica após o anúncio da saída de Rui Vitória do cargo de treinador principal do clube da Luz, Luís Filipe Vieira foi confrontado com os pedidos de demissão na sequência do jogo deste domingo frente ao Rio Ave.



A apresentadora não teve papas na língua e começou por perguntar se LFV se sentiu preocupado e se viu a vida a andar para trás com o começo do jogo deste domingo com o Rio Ave, o presidente das águias sublinhou que "a sua vida não anda para trás por causa do futebol".



A conversa rapidamente passou para uma "entrevista" em modo biográfico ao presidente das águias.



"A minha mãe tinha uma vida difícil", confessa o presidente do Benfica, lembrando que a mãe trabalhou muito durante toda a vida.



Luís Filipe Vieira "não tinha vocação para estudar" e abandonou depois de "concluir a quarta classe", revela.



Relativamente à relação com a mulher, o presidente dos encarnados diz que é uma relação coesa e já dura desde 23 de agosto de 1974.



Luís Filipe Vieira considera que a família sempre foi o grande apoio na sua vida. Sobre a chegada ao lugar que hoje ocupa diz: "Nunca sonhei ser presidente do Benfica".



"Luís tens que ir para o Benfica"

O presidente do Benfica revela que foi um amigo que, involuntáriamente, lhe deu a ideia de apoiar Vilarinho a reerguer o Benfica após os anos de Vale e Azevedo no comando das águias.



Luís Filipe Vieira foi eleito presidente do Benfica em 2003 e sucedeu a Vilarinho na liderança dos encarnados.



Presidente do Benfica em lágrimas enquanto recorda o pai

As lágrimas escorregam na cara de Luís Filipe Vieira no momento em que Cristina Ferreira falou do pai do presidente do Benfica. Emocionado, o presidente das águias diz que o pai deve estar muito orgulhoso do seu trabalho, "tal como todos os adeptos".



A apresentadora falou sobre um chapéu que era do pai de LFV e que sempre acompanhou o presidente das águias. Em lágrimas, o "homem do leme" das águias não conseguiu deixar de recordar o seu pai.



Palavras dos adeptos doeram

"Só falta o Vieira", gritaram os adeptos do Benfica após o jogo deste domingo contra o Rio Ave, pedindo a demissão do presidente das águias.



O líder dos encarnados revela que aquele tipo de palavras dos adeptos "dói muito". "Devem lembrar-se do trabalho já feito. Da obra feita até aqui", disse o Luís Filipe Vieira.



Cristina desafiou Vieira para jogar às cartas

Num momento mais descontraído, Cristina Ferreira desafiou o presidente do Benfica para jogar às cartas.



"As pessoas ainda vão ter muitas saudades de Rui Vitória"

O Presidente do Benfica diz que a decisão de abandonar as águias foi do técnico e assume que os adeptos ainda "vão ter muitas saudades de Rui Vitória".



"Bruno Lage vai continuar", disse o presidente depois de confirmar que teve uma reunião com o técnico esta segunda-feira.



Novo técnico só será conhecido na próxima semana

"Nunca houve interesse em nenhum dos treinadores que falaram", disse o presidente do Benfica.



O novo técnico do Benfica só vai ser anunciado "na próxima semana", assumiu Luís Filipe Vieira.