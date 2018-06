Julen Lopetegui não vai continuar como selecionador espanhol, confirmou o presidente da federação espanhola Luis Rubiales esta quarta-feira em conferência de imprensa.



"Agradecemos a Julen tudo o que fez porque é um dos grandes responsáveis de estarmos na Rússia, mas vemo-nos obrigados a dispensá-lo. Tem que haver uma mensagem clara para todos os trabalhadores da Federação de Espanha em como existem formas de fazer as coisas que têm que ser cumpridas", afirmou Rubiales. "Não me sinto traído, o problema é como se fizeram as coisas com a total ausência de participação da Federação Espanhola de Futebol, é algo que não podemos deixar passar. Lopetegui é um profissional impecável mas a forma de fazer as coisas são importantes."



Rubiales contou ainda que soube da contratação de Lopetegui pelo Real Madrid cinco minutos antes do anúncio oficial. Quanto a substitutos, "não sabemos nada ainda", contou Rubiales. "A única coisa que posso dizer é que vamos tentar perturbar as coisas menos possível. Quando soubermos alguma coisa, comunicaremos."

"Sei que haverá críticas aconteça o que acontecer, mas os valores da Federação são definidos por nós. Desejo o melhor a Julen Lopetegui, mas não podemos permitir o que aconteceu. Seria uma irresponsabilidade não actuar", defendeu.

"Ganhar é muito importante mas há coisas ainda mais importantes, como as formas de trabalhar. Por isso, apesar de Lopetegui ser um treinador top, vemo-nos obrigados a tomar esta decisão", continuou o presidente da Real Federação Espanhola.



Quanto aos jogadores, Rubiales acrescentou ter falado com os jogadores: "Ouviram-me muito bem e vão fazer todos os possíveis com o novo corpo técnico para ganhar o Mundial."

Julen Lopetegui, agora ex-seleccionador de Espanha, será o novo treinador do Real Madrid após a saída de Zinedine Zidane. A contratação foi anunciada na passada terça-feira.