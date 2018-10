Avançado colombiano marcou o golo em cima do minuto noventa. O jovem "leão" selou novo triunfo na Liga Europa já no período de descontos.

O Sporting venceu por 2-1 na visita aos ucranianos do Vorskla Poltava, em jogo da segunda jornada da Liga Europa.



Kulach (aos 10 minutos) foi o autor da equipa da casa, cabendo ao colombiano Fredy Montero marcar o tento da igualdade ao minuto 90. Jovane Cabral deu os três pontos aos "verde e brancos" já o cronómetro marcava os 93 minutos.



Com esta vitória, o Sporting fecha a ronda igualado na liderança do grupo com o Arsenal, que foi vencer a casa do Qarabag por 3-0, ambos com seis pontos, enquanto azeris e Poltava ocupam os dois últimos lugares, sem qualquer ponto. Na estreia da Liga Europa desta época, os "leões" venceram, em Alvalade, o Qarabag por 2-0.