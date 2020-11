Benfica empata em casa frente ao Rangers (3-3)

O Benfica empatou esta quinta-feira contra o Rangers, em jogo a contar para a Liga Europa.A equipa da luz começou a ganhar com um autogolo marcado logo no primeiro minuto do jogo. Mas aos 19 minutos o Benfica ficaria reduzido a 10 jogadores, com a expulsão de Otamendi.A maré de azar não iria terminar por aí: cinco minutos depois, Diogo Gonçalves faz autogolo e empata a partida. No minuto seguinte, o Rangers faz o segundo golo por Kamara. O Benfica foi para intervalo a perder 2-1, em casa.Aos 52 minutos, a equipa escocesa aumentou a vantagem aos 52 minutos, através de Morelos.O Benfica viria a reduzir a desvantagem para 3-2 por Rafa, aos 77 minutos. O empate chegaria já em tempos de descontos por Darwin, que entrado na segunda parte, esteve também no passe que deu origem ao golo de Rafa.Benfica e Rangers lideram o grupo com sete pontos cada um. A Liga Europa entra agora numa paragem de três semanas.