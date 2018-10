O FC Porto conquistou os três primeiros pontos da edição da Liga dos Campeões desta temporada, esta quarta-feira, frente ao Galatasaray, em jogo disputado no estádio do Dragão para o grupo D.Marega, aos 49 minutos, foi o autor do golo que deu a vitória aos "azuis e brancos" frente ao campeão turco, onde joga o antigo portista Maicon.Já o Schalke 04 foi vencer ao campo do Lokomotiv Moscovo por 1-0.