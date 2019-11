Benfica volta a escorregar na Champions com derrota em Lyon

Benfica perdeu esta terça-feira por 3-1 frente ao Lyon no Estádio Groupama. Em encontro a contar para a quarta jornada do grupo G, os "encarnados" ficaram, praticamente, afastados dos oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol, pela terceira época consecutiva.

Joachim Andersen, aos quatro minutos, Memphis Depay, que já havia faturado nas três primeiras rondas, aos 33, e Bertrand Traoré, aos 89, apontaram os tentos dos franceses, enquanto Seferovic faturou para os portugueses, aos 76.

Na classificação, lideram os alemães do Leipzig, que hoje venceram por 2-0 em São Petersburgo, com nove pontos, contra sete do Lyon, quatro do Zenit e três do Benfica, que na ronda anterior tinha batido em casa os franceses por 2-1.