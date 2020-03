A Liga Portugal vai decidir nas próximas horas que posição tomará relativamente ao coronavírus. Na sequência da conferência de imprensa em que a Ministra da Saúde revelou que eventos com mais de 5 mil pessoas sejam suspensos ou adiados , Record sabe que a entidade que organiza o campeonato nacional tomará uma decisão em breve. Em cima da mesa estão duas hipóteses: jogos à porta fechada em todos os estádios, sem exceção, ou o adiamento da jornada."Hoje optámos pelas seguintes medidas: que eventos de mais de 5 mil pessoas em espaços abertos sejam suspensos ou adiados. Depois, que eventos de mais de mil pessoas realizados em áreas abertas possam ser adiados ou cancelados; depois, que eventos que reúnam mais de 150 pessoas e se esses eventos estiverem para acontecer em concelhos com grupos de transmissão, possam ser adiados ou cancelados", disse Marta Temido esta segunda-feira ao princípio da noite.Horas depois de anunciar os horários todos até à penúltima jornada , a Liga pode agora ter de fazer alterações substanciais às datas. Recorde-se que também hoje o Portimonense suspendeu todas as atividades desportivas nos escalões de formação.Esta segunda-feira, subiu para 39 o número de casos casos confirmados de coronavírus em Portugal. Dos nove casos positivos anunciados, sete estão hospitalizados na região Norte e dois em Lisboa.