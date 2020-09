Portugal bate Croácia no arranque da defesa da Liga das Nações

A seleção portuguesa de futebol venceu este sábado por 4-1 a Croácia, em encontro da primeira jornada do Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações, no Estádio do Dragão, no Porto.

Portugal conseguiu chegar ao golo aos 41 minutos, através de um pontapé de fora da área de João Cancelo, que apontou o seu quarto tento pela principal formação das ‘quinas’.



Diogo Jota, aos 58 minutos, João Félix, aos 70, e André Silva, aos 90+5, apontaram os restantes golos dos detentores do título, que lideram o agrupamento, secundados pela França.

Depois do encontro de hoje, Portugal joga fora com Suécia (terça-feira, em Solna) e França (11 de outubro, em Saint-Denis), recebe suecos (14 de outubro, em Alvalade) e gauleses (14 de novembro, na Luz) e fecha com a Croácia (17 de novembro, em Split).



Com Lusa.