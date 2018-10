Mascotes do V. Guimarães e do AC Marinhense uniram-se para expressar solidariedade pelo "irmão" de Alvalade, que foi multado pelo Conselho de Disciplina.

A multa à mascote do Sporting, o leão Jubas, levou à criação de um movimento de alguns companheiros de profissão de outros clubes. Primeiro, foi o Super Afonso, do V. Guimarães, que expressou a sua solidariedade num vídeo. Depois, o Portelinha do AC Marinhense.



"Solidário com o Jubas. Libertem as mascotes", lê-se na publicação vimaranense, que pede a libertação da mascote dos "leões". Ao movimento Liberdade às Mascotes uniu-se o AC Marinhense: "O nosso Portelinha está solidário com o Jubas do Sporting", escreveram os responsáveis do clube que disputa o Campeonato de Portugal.











O Conselho de Disciplina da Federação puniu o Sporting com o pagamento de uma multa no valor de 479 euros por causa do comportamento do mascote, durante o jogo com o Marítimo, que foi denunciado no relatório dos delegados da Liga.