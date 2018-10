Lewis Hamilton vence GP do Japão e fica mais perto do pentacampeonato

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) venceu o Grande Prémio do Japão de Fórmula 1 e ficou mais perto de conquistar o quinto título da sua carreira.

O piloto britânico dominou esta 17.ª prova da temporada desde o arranque, batendo o seu companheiro de equipa, o finlandês Valtteri Bottas por 13 segundos e o holandês Max Verstappen (Red Bull), que fechou o pódio, por 15 segundos.



O alemão Sebastian Vettel (Ferrari) foi sexto classificado após um toque com Verstappen logo à oitava volta e ficou já a 67 pontos de Hamilton quando faltam quatro provas para o final do campeonato.



O britânico da Mercedes lidera, agora com 331 pontos, contra os 264 de Vettel.