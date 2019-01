Leixões - FC Porto acaba em agressões

Cenas de pancadaria obrigaram a um reforço policial no jogo de juniores do Leixões - FC Porto, no Complexo Desportivo do Lusitanos de Santa Cruz, em Matosinhos.

O jogo que este sábado colocou frente a frente o Leixões e o FC Porto, no Complexo Desportivo do Lusitanos de Santa Cruz, em Matosinhos, não terminou da melhor forma. Cenas de pancadaria obrigaram a um reforço policial, para tentar serenar os ânimos.



Após o duelo já de si quente, que terminou com uma vitória dos dragões, por 2-1, as equipas recolheram pacificamente aos balneários; os árbitros iam na peugada dos jogadores mas os adeptos da formação da casa que se encontravam nas bancadas não o permitiram.



Junto do trio de arbitragem, que perante a agressividade dos adeptos recuou, estava um elemento do staff do FC Porto e a ele juntaram-se dirigentes da equipa da casa. Num ápice uns e outros envolveram-se em confrontos físicos, tendo sido necessário reforçar o contingente policial ali presente.



No que diz respeito ao jogo, o FC Porto venceu com dois golos de Fábio Silva e cimentou a liderança na Zona Norte. O golo da equipa da casa foi apontado por Franco.