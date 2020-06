Bruno Lage: uma nova luz ou o sucesso dos almoços pagos?

A 29 de novembro de 2018, Luís Filipe Vieira decidiu contrariar as opiniões dos restantes membros da direção do Benfica, e manteve Rui Vitória como treinador, após a contestação pelos maus resultados, em especial a humilhante derrota por 5-1 frente ao Bayern de Munique, na Liga dos Campeões. Vieira revelou que foi dormir, ou melhor, refletir, uma vez que decidiu não ir para casa e passou a noite no Centro de Treinos do Seixal, onde praticamente não pregou olho. Na manhã seguinte, pouco depois das 7h30, quando Rui Vitória chegou, conversaram e Vieira decidiu mantê-lo como treinador: "Continuo a pensar que é homem certo no lugar certo. Vamos ver se tenho razão ou não", disse Vieira, que recorreu ainda a algo do domínio do sobrenatural, seja um feeling ou fé, para se justificar: "Foi uma luz que me deu e acredito que é por ali que vamos".

A 3 de janeiro, ou seja, dali a pouco mais de um mês, Vieira teve mesmo de despedir Rui Vitória, após a derrota do Benfica em Portimão (2-0) para o campeonato. Bruno Lage, que orientava a equipa B, ficou como técnico interino, e especulou-se com a vinda de vários treinadores, desde Jorge Jesus a Rui Faria e mesmo José Mourinho (que confirmaria mais tarde o abordagem). Mas Bruno Lage conseguiu o "milagre" de ser campeão recuperando sete pontos de atraso para o FC Porto e passou a ser incensado pela direção do Benfica e pelos sócios e adeptos.

Esta época, a conquista do campeonato esteve bem encaminhada, com o Benfica a alcançar sete pontos de vantagem sobre o FC Porto. Foi a 18 de janeiro, quando os encarnados foram a Alvalade vencer o Sporting (0-2), e o FC Porto perdeu com estrondo em casa frente ao Sp. Braga (2-1), num jogo em que falharam dois penáltis. A equipa de Bruno Lage não só liderava como esmagava, com o melhor ataque, apenas seis golos sofridos e 17 vitórias seguidas fora de casa e ainda a melhor primeira volta de sempre, com Lage a ter 94,44% de sucesso.

As coisas começaram a mudar a partir de 8 de fevereiro, quando o Benfica perdeu (3-2) no estádio do Dragão. Na jornada seguinte, os encarnados somaram nova derrota, desta vez frente ao Sp. Braga (1-0), no estádio da Luz, e de repente os sete pontos de avanço transformaram-se em apenas 1.

Agora, nove jogos depois dessas duas derrotas premonitórias (e com uma paragem forçada de três meses devido ao novo coronavírus), o Benfica está já três pontos atrás do FC Porto (e a diferença até poderia ser maior, se os portistas também não tivessem tido alguns surpreendentes maus resultados, como a derrota em Famalicão e os empates nas Aves e em casa frente ao Rio Ave). O registo , mesmo descontando os jogos com FC Porto e Sp. Braga, não é famoso: são duas vitórias (ambas fora e para o campeonato, com Gil Vicente e Rio Ave), cinco empates e duas derrotas (uma na Liga Europa, frente ao Shakhtar Donetsk, e outra no campeonato, o impensável 3-4 frente ao Santa Clara, naquela que foi a primeira vez que o Benfica sofreu quatro golos no novo estádio da Luz).

Perante este quadro de recordes negativos, a contestação a Bruno Lage tem disparado, com o primeiro episódio grave a acontecer no recomeço do campeonato, a 4 de junho, após o empate (0-0) frente ao Tondela na Luz, em que o autocarro da equipa foi apedrejado no regresso ao centro de treinos do Seixal, o que causou ferimentos na cara em Zivkovic e traumas em Weigl, que já tinha sido vítima de um ataque semelhante no Borussia Dortmund. Ao mesmo tempo, as casas de alguns jogadores, como Pizzi, Grimaldo e Rafa, e do técnico Bruno Lage, foram grafitadas com insultos e ameaças.

Esta terça-feira, dia 23 de junho, a derrota frente ao Santa Clara, que é mais um marco histórico negativo, pois o Benfica em 116 anos de História nunca tinha estado mais de quatro jogos sem vencer em casa (agora leva cinco, depois das derrotas frente aos açorianos e ao Sp. Braga e dos empates com Shakhtar para a Liga Europa e com Moreirense e Tondela para o campeonato), poderá ter sido decisiva para a saída de Bruno Lage. Aliás, as declarações desesperadas do técnico no final do jogo, em que acusou os jornalistas por andarem a receber almoços, jantares e até viagens para promoverem outros treinadores para o seu lugar, indiciam isso mesmo. Outro sinal: Lage ficou sozinho no relvado e apenas André Almeida se lhe dirigiu para o cumprimentar, sendo ignorado pelos outros jogadores que estavam ali perto.

Na quarta-feira, dia 24, o conselho de administração da SAD do Benfica reuniu e chegou à decisão consensual que o técnico não tinha mais condições para orientar a equipa, sendo que agora a ideia é chegar a acordo com Bruno Lage para uma rescisão amigável, uma vez que o treinador sadino tem contrato até 2024 e por isso teria de receber 5,5 milhões de euros.

Luís Filipe Vieira, que a 1 de junho tinha dito, numa entrevista, que Bruno Lage iria ser o treinador do Benfica para a época 2020/21, independentemente de ser campeão ou não, tem agora a decisão final, numa reunião entre o presidente do Benfica e o técnico a acontecer ainda esta quinta-feira, 25. Haverá nova luz (e nova oportunidade para Lage), ou será mesmo o fim da era do jovem técnico na Luz, sendo que há já vários nomes soprados à espreita, com ou sem almoços pagos aos jornalistas, com Marco Silva a ser apontado como o principal candidato a ficar com a cobiçada cadeira de Laje, que até atirou: "O lugar não é meu, é do Benfica".