O treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, disse que a lesão do egípcio Mohamed Salah, que teve de ser substituído na final da Liga dos Campeões em futebol, deve ser "grave"."Ele está no hospital a fazer radiografias. Eu acho que é na clavícula ou no ombro, não me parece bem", afirmou Klopp, que acrescentou que esta lesão foi uma "má notícia" para o Liverpool e para o Egipto, que vai disputar o Mundial2018.O treinador alemão deixou ainda críticas ao defesa Sérgio Ramos, do Real Madrid, que causou a lesão de Salah."Se dizemos isto depois de um encontro, dizem que somos maus perdedores, mas pareceu-me uma entrada dura, que parecia um pouco de luta livre", assumiu.O Liverpool, sem Salah desde os 31 minutos, perdeu hoje a final da Liga dos Campeões para o Real Madrid, por 3-1.