Juventus confirma contratação do central De Ligt

De Ligt tornou-se no terceiro jogador mais caro da história da 'vecchia signora', depois de Cristiano Ronaldo, que custou 105 ME, e do argentino Gonzalo Higuain, contratado por 90 ME. É ainda o segundo defesa mais caro de sempre, atrás do compatriota Virgil van Dijk, pelo qual o Liverpool pagou 84,5 ME ao Southampton.



"Mestria técnica, capacidade física, visão de jogo, gestão e interpretação da dinâmica defensiva, propensão marcar, especialmente de cabeça: Matthijs é uma síntese perfeita do defesa moderno", elogiou a Juventus, em comunicado.



O central destacou-se na época 2018/18, quando Ajax eliminou a 'Juve' nos quartos de final da Liga dos Campeões. Nessa eliminatória, De Ligt marcou o golo da vitória por 2-1, na segunda mão, em Turim, depois de as equipas terem empatado a 1-1 no primeiro jogo.



Já na Liga das Nações, em junho, na final em que a Holanda perdeu com Portugal, por 1-0, o defesa revelou que, no final, Cristiano Ronaldo lhe pediu para ir para a Juventus.



"No início não percebi. Não disse nada. Fiquei um pouco em choque, por isso é que me ri. Mas não disse nada", revelou então o internacional holandês.

A Juventus confirmou hoje a contratação de Matthijs de Ligt, que alinhava no Ajax, dois dias depois de o defesa central holandês ter chegado a Turim, anunciou o clube octocampeão italiano de futebol.O clube dos portugueses Cristiano Ronaldo e João Cancelo anunciou a aquisição de internacional holandês, de 19 anos, por cinco temporadas, até 30 de junho de 2024, por 75 milhões de euros (ME), mais 10,5 milhões por objetivos.