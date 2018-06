Magistrado diz que comentários do presidente do Sporting potenciaram clima que se vive no clube.

O juiz que decretou a prisão preventiva dos agressores de Alcochete falou de Bruno de Carvalho no último despacho sobre o caso. Avança a TVI24 que, no documento, o magistrado diz que os comentários proferidos pelo presidente do Sporting sobre a atitude dos jogadores potenciaram o clima de animosidade entre a Juve Leo, os jogadores e a equipa técnica.



Para além disso, toda esta situação pode afectar a participação de Portugal no Mundial de futebol, que começa esta sexta-feira na Rússia.



No despacho, onde são fixadas as medidas de coação a Fernando Mendes, é dito que o ex-chefe da Juve Leo organizou o ataque à Academia do Sporting, 15 de Maio.