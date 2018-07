O técnico está a ser apresentado em Alvalade, ao lado de Sousa Cintra.

José Peseiro está a ser apresentado como o novo treinador do Sporting, em Alvalade. O técnico assina por uma época, com mais uma de opção.



Sousa Cintra definiu o novo treinador como "uma pessoa agradável e um bom ser humano". Pediu a Peseiro que torne o clube campeão. "A ambição do treinador é exactamente igual à minha: o Sporting ser campeão (...) mas claro, sem ovos não dá para fazer omeletes", afirmou o presidente do clube.

Já o treinador considerou que "14 anos depois" tem "a mesma ilusão, a mesma motivação e responsabilidade". "Corremos contra o tempo (...) mas sabemos o que queremos", frisa. "Não estejam todos os dias à espera de contratações no Sporting: estamos atrasados mas não desesperados. O caminho está estabelecido."



Quanto às rescisões dos jogadores, depois do ataque a Alcochete a 15 de Maio, o treinador considerou que "se nao for possível resolver os processos de rescisão, fazer voltar jogadores... Se isso não acontecer, o Sporting não vai acabar. Temos de ter a inteligência para construir uma grande equipa. Tudo isto requer ponderação."

Peseiro, de 58 anos, já tinha orientado o Sporting entre 2004 e 2006. Levou o Sporting à final da Liga Europa, perdida em Alvalade contra o CSKA.Na fase final da época passada, Peseiro esteve à frente do Vitória de Guimarães. Também passou pelo Sporting de Braga e pelo Vitória de Guimarães.