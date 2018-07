Cristiano Ronaldo tem reunido todas as atenções da imprensa desportiva nos últimos dias devido à sua possível mudança do Real Madrid para a equipa italiana da Juventus. Tanto que o jornal desportivo da cidade de Turim, o Tuttosport – especialista nos assuntos relacionados com os clubes locais - decidiu escolher já uma casa para o internacional português viver.

Trata-se de uma mansão situada nas colinas de Turim, com vegetação à volta e longe da agitação da cidade. A propriedade, curiosamente, já recebeu dois antigos campeões da Juventus que também passaram pelo Real Madrid: Zinedine Zidane - o seu antigo treinador nos madrilenos - e Fabio Cannavaro.

A casa é conhecida por ser uma dos mais caras em Itália, custando cerca de 40 mil euros por dia. Um valor que, em 2006, fez desistir a banda irlandesa U2 de uma estadia, quando ia dar um concerto da sua tour em Turim. Alegou não ter dinheiro para pagar os 280 mil euros necessários para o aluguer.

Ao que parece, Ronaldo já estaria de olho na casa com mais de oito quartos distribuídos por três andares e direito a piscina coberta e ginásio interior. De acordo com a agência imobiliária responsável pela casa, a Furbatto, estão a acontecer "negociações confidenciais" e até haverá um possível comprador a ir ver a casa este fim-de-semana. Se será Ronaldo ou não, a imobiliária não confirma.

E, para a escolha da casa, Ronaldo terá contado com a ajuda de uma empresa para identificar pelo menos três propostas para a cidade da Vecchia Signora, Turim. Segundo avança o jornal espanhol Marca, a comitiva do jogador passou "as últimas duas semanas avaliando opções para uma futura residência" do jogador e a casa no topo da colina de Turim é uma das candidatas a acolher a estrela do futebol português.