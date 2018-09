Jorge Jesus pode estar de saída do Al-Hilal. O cenário foi deixado em aberto pelo técnico português, de 64 anos, após a vitória de sábado por 3-1 sobre o Al-Raed, em jogo da segunda jornada do campeonato da Arábia Saudita.

O ex-treinador do Sporting e do Benfica não ficou satisfeito com a saída de Sami Al-Jaber da presidência do clube, revela este domingo o Correio da Manhã.