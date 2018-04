O Sporting defronta, esta quinta-feira, o Atlético de Madrid na primeira-mão dos quartos-de-final da Liga Europa. O adversário mais "forte de toda a prova", mas que o técnico dos "leões", Jorge Jesus, pode ser derrotada.

"[Quando vi o sorteio] pensei que nos tinha calhado a equipa mais forte de toda a prova. Para mim, são claros favoritos e têm todas as possibilidades de conquistar a Liga Europa. Já o tinha dito antes do sorteio. Mas nós somos uma equipa com muitos recursos e com qualidade. Podemos ganhar e passar, sem dúvida", disse Jesus em entrevista à Marca.

Para o treinador "leonino", o mérito maior das qualidades dos "colchoneros" é do seu treinador, Diego Simeone, por quem tem "um respeito muito grande". "Penso que está a fazer um trabalho fantástico no Atlético (…). Simeone é um autor. É nele que nascem as ideias do Atlético Madrid. Recordo o que era a equipa quando ele chegou e não era nada fácil, contra Real Madrid e Barcelona, mas conseguiu competir a um nível altíssimo", disse Jesus, acrescentando em termos comparativos: "tenho-lhe um respeito muito grande, porque eu em Portugal também tentei quebrar uma hegemonia que o FC Porto tinha, quando treinava outro clube. E consegui-o. Agora estou a tentar algo parecido com o Sporting e vamo-nos aproximando."

Durante a entrevista, Jesus foi confrontado com os rumores que o colocam na lista de preferências para substituir Simeone no cargo. O treinador diz não "poder falar" de coisas que não passam por sim, mas acrescentou: "Não sei qual é o meu futuro. Estou num grande de Portugal e, como é óbvio, daqui só posso sair para um projecto que seja grande. Não se sabe o que acontecerá amanhã. As ideias mudam todos os dias e não gosto de fazer demasiados planos."