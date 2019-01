O nome de Jorge Jesus tem sido associado como o substituto de Rui Vitória no cargo de treinador do Benfica e este aproveitou a conferência de imprensa de final do jogo do seu atual clube, o Al Hilal da Arábia Saudita, para esclarecer que continuará em Riade.



"Tenho contrato até junho e é até junho que vou ficar no Al Hilal", garantiu Jesus, que acrescenta que pretende cumprir o contrato e lembrando que tem ainda uma opção de prolongar o vínculo atual por mais um ano.















No jogo desta sexta-feira, o clube saudita empatou em casa (1-1) com o Al-Raed e lidera assim o campeonato de forma isolada, com mais três pontos que o Al Nassr, agora treinado pelo ex-técnico das "águias", Rui Vitória.