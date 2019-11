O treinador português Jorge Jesus foi esta segunda-feira condecorado com o título de cidadão honorário da cidade brasileira do Rio de Janeiro, em cerimónia realizada pela Câmara Municipal da cidade.A condecoração de Jesus surge dois dias depois do clube que atualmente treina, o Flamengo, ter vencido a Copa Libertadores, com a iniciativa a partir do ex-atleta do "Mengão" e atual vereador daquela cidade brasileira, Felipe Michel.A cerimónia, realizada no plenário da Câmara, foi anunciada num cartaz a que o jornal Globo teve acesso, ainda antes da final da Libertadores frente ao River Plate. Este domingo, o Flamengo juntou o título internacional à conquista do Brasileirão, com a derrota do Palmeiras frente ao Grémio.

Em pouco mais de quatro meses, Jesus já conquistou o "coração" dos adeptos do clube "rubro-negro", mais do que pelos triunfos, pela forma como a equipa os consegue, pelo atraente futebol que pratica e tem sido traduzido em resultados, com dois troféus conquistados.