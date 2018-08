O avançado brasileiro e o clube da Luz chegaram a acordo. Jonas assumiu querer terminar a carreira no Benfica: "Não vai ser este ano, mas sim, quero terminar aqui", disse.

Jonas vai continuar a vestir a camisola do Benfica na próxima época. De acordo com o Correio da Manhã, o avançado brasileiro e o clube da Luz já chegaram a acordo e a decisão foi anunciada este sábado.



"São muitas coisas que me fazem continuar aqui. Estou feliz aqui e por isso decidi continuar neste clube que eu amo tanto", disse em entrevista à BTV, ditando assim o fim dos rumores que o diziam afastado do Benfica.



O avançado assumiu querer terminar a carreira no Benfica: "Não vai ser este ano, mas sim, quero terminar aqui", garantiu.



Jonas afirmou ainda que a família teve um papel importante na decisão que tomou. "A minha mulher está grávida e eu tenho uma filha de cinco anos. Já estou cá há quatro anos e achei que seria o melhor continuar", esclareceu.