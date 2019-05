O ex-jogador do Real Madrid Raúl Bravo é apontado como sendo o cabecilha desta rede criminosa, que conta alegadamente também com o presidente do Huesca, clube que foi alvo de buscas desta manhã.



Segundo avança o jornalista Nacho Abad, são nove os jogos que estão a ser investigados, numa ação que começou após a denuncia da liga espanhola, na sequência das suspeitas levantadas no jogo da época 2017/2018 Huesca-Nàstic, da penúltima jornada da 2.ª divisão.



O Valencia do português Gonçalo Guedes garantiu presença na próxima edição da Liga dos Campeões na última jornada da liga espanhola ao vencer o Valladolid por 2-0, num jogo que segundo avança o jornalista espanhol da Antena 3 Nacho Abad também está sob suspeita de manipulação de resultados Esta terça-feira, Espanha acordou com um escândalo de corrupção no futebol, com vários futebolistas a serem detidos, entre os quais Borja Fernández, capitão do Valladolid, que frente ao Valencia na última jornada viu o cartão amarelo aos 26 minutos, tendo sido substituído aos 84'.