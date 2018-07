O jogo particular entre Portugal e a Croácia, o primeiro depois do Mundial2018, em 6 de Setembro, vai realizar-se no Estádio Algarve, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) no seu sítio oficial na Internet.O encontro da selecção portuguesa, eliminada nos oitavos de final do Mundial2018 pelo Uruguai (2-0), e a Croácia, que hoje defronta a Inglaterra nas meias-finais do torneio, tem início marcado para as 19:45 horas, no recinto algarvio.O jogo com os croatas, que Portugal, campeão europeu em título, venceu nos quatro confrontos anteriores, em 1996, 2006, 2014 e 2016, servirá de preparação para a estreia na Liga das Nações, frente à Itália, em 10 de Setembro, no Estádio da Luz, em Lisboa.