A partida deste domingo entre as equipas do Dragões Sandinenses e o Gulpilhares terminou com uma monumental sessão de pancadaria entre os elementos das duas equipas, já depois do apito final do jogo, a contara para os distritais do Porto.





Imagens divulgadas pelo jornal O Gaiense mostram a violência entre jogadores e membros das equipas técnicas das duas equipas, em pleno relvado. O jogo que terminou com a vitória da equipa da casa por 2-1, mas o que fica na memória são os tristes incidentes que se seguiram ao jogo de futebol.