O Sporting foi à Madeira perder com o Marítimo (1-1) e o Benfica venceu 1-0 ao Moreirense. Desta feita, o Benfica termina em segundo lugar, à frente do Sporting.



Na Madeira, os adeptos não perdoaram: nas imediações do estádio do Marítimo, cerca de duas dezenas de adeptos esperaram os jogadores leoninos e insultaram-nos à entrada para o autocarro que transporta a equipa.



As autoridades formaram um cordão para impedir que os adeptos se aproximassem dos atletas. A maioria seguiu para dentro do autocarro, mas William, um dos capitães de equipa, ouviu alguns adeptos e as suas queixas.



Além disso, as hostilidades já tinham começado dentro de campo. Rui Patrício e Acuña viraram costas aos adeptos após assobios. Veja vídeo mostra o descontentamento ainda dentro do Estádio dos Barreiros.



Com esta derrota, o Sporting, que só precisava de ganhar ou de fazer um resultado idêntico ao do Benfica, acaba em terceiro lugar e na Liga Europa.