Vários meios de comunicação avançaram que treino tinha sido cancelado depois dos jogadores exigirem a presença do líder no balneário, devido ao desconforto causado pelas críticas de BdC à equipa.

Os jogadores do Sporting não terão treinado esta sexta-feira, como forma de protesto contra as críticas feitas pelo presidente, Bruno de Carvalho, depois da derrota frente ao Atlético Madrid para a Liga Europa.



Segundo o Correio da Manhã, os jogadores exigiram falar com o líder, dando até às 13h30 para que este marcasse presença na Academia de Alcochete. Como tal não terá acontecido, avança a mesma fonte, os jogadores recusaram treinar. Esta informação foi avaçanda por vários outros meios de comunicação, mas desmentida pelos "leões".



À Tribuna Expresso, fonte oficial do Sporting garantiu que os jogadores cumpriram "de forma normal" uma sessão de banhos e massagens, tendo saído da Academia por volta das 13h30.



Antes desta notícia ser tornada pública, o presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, já desvalorizara as críticas feitas na rede social Facebook. "Aquilo que importa aos jogadores, ao treinador e a mim são os vouchers, e-mails, e-toupeira e os jogos para perder", disse Bruno de Carvalho, após uma audiência na Procuradoria-Geral da República, em referência a processos relacionados com o futebol português que estão sob investigação judicial.



Na quinta-feira, após o encontro disputado em Madrid, o presidente do Sporting tinha lamentado, na rede social Facebook, os "erros grosseiros de jogadores internacionais e experientes", como os defesas centrais Coates e Mathieu, que custaram a derrota na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.



"De 11, em vez de 22, como queria, fomos 9, muitas vezes, e isso paga-se caro...", escreveu o presidente "leonino", para quem Fábio Coentrão e Bas Dost "não quiseram jogar" na segunda mão, com faltas para amarelo que "nunca poderiam ter feito".



O presidente considerou ainda que o treinador Jorge Jesus "não mostrou nenhum desconforto" quando foi confrontado com a sua publicação na conferência de imprensa realizada após a partida, reafirmando que o "projecto é para continuar, assim como as investigações".



"Ficámos contentes por percebermos que as nossas preocupações são idênticas às preocupações [do Ministério Público] e que o caminho está a ser feito e trilhado naquilo que são os vouchers, e-mails, e-toupeira e jogos para perder", observou o presidente do clube lisboeta.