Jogadores do Sporting ameaçam rescisão e boicotar final da Taça

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, garantiu que a equipa vai marcar presença na final no Jamor, este domingo, apesar dos "actos criminosos" desta terça-feira, em Alcochete. "Nenhum me transmitiu que queria sair do clube, nenhum me disse que não iria ao Jamor", disse em declarações aos jornalistas Jaime Marta Soares, presidente da Mesa da Assembleia geral do Sporting .

Os advogados desportivos Moraes Palmeiro e Lúcio Correia consideram que a "justa causa" terá mais hipóteses de ser bem-sucedida se "os jogadores falharem a Taça de Portugal". "Os jogadores que estão a pensar rescindir teriam mais força se não jogassem a final da Taça", explicou Moraes Palmeiro. Mas se o plantel não estiver unido nessa decisão, os que jogarem "estão a dizer que afinal havia condições", enfraquecendo a posição dos outros.

Esta terça-feira, na Academia de Alcochete, cerca de 50 adeptos de cara tapada agrediram jogadores e treinador do Sporting. O avançado Bas Dost foi suturado com seis pontos na cabeça depois de ter sido alegadamente agredido com um cinto. Jorge Jesus e jogadores foram também alvo da ira dos adeptos que se deslocaram até à Academia de cara tapada para enviar uma mensagem à equipa leonina. O treinador terá recebido uma cabeçada de um dos adeptos.As agressões físicas - e a destruição do balneário - podem ter repercussões desportivas já no próximo domingo, já que jogadores não garantem apresentar-se no Estádio Nacional para disputar a final da Taça de Portugal frente ao Desportivo das Aves. Espera-se que seja emitido um comunicado do plantel sobre este tema ainda esta tarde, avança o Diário de Notícias, esta quarta-feira.Fonte próxima ao processo explicou ao DN que até se pode dar o caso de os jogadores aceitarem jogar a final, mas para que isso aconteça poderão impor algumas condições. Entre essas condições pode constar o pedido para que Bruno de Carvalho abandone a liderança do clube, já que os jogadores consideram que o líder leonino é um dos responsáveis pelos acontecimentos de Alcochete.Vários advogados dos jogadores terão mesmo apresentado a hipótese dos mesmos e equipa técnica avançarem com uma rescisão contratual em bloco alegando justa causa, por falta de condições psicológicas para desempenhar o seu trabalho. Está em cima da mesa a hipótese de atribuir a autoria moral dos ataques a Bruno de Carvalho pelas declarações dos últimos dias, incluindo na entrevista ao jornal Expresso e em declarações à Sporting TV.

"Não tenho palavras. Não estava à espera desta situação. Foi uma situação angustiante e estamos todos chocados. Isto é um drama para todos. Estou vazio", disse o avançado Bas Dost, um dos elementos mais mal-tratados, em declarações ao portal de notícias holandês AD.



"O Sporting há muito tempo que fala na questão da violência e das claques. O que se passou aqui hoje [terça-feira] foi um acto criminoso. Vamos aguardar para ver quem são os agressores e tomar as nossas medidas", disse em declarações à Sporting TV, o presidente dos verdes e brancos.



"Compreendo a frustração dos sportinguistas e repudio estas situações. Isto é crime. Quero que o universo sportinguista tenha calma, acho que o viver estes acontecimentos tem de ser vivido com tristeza mas também com a alegria salvo seja de a polícia estar a fazer o seu trabalho", terminou.





A Holdimo, sociedade do empresário angolano Álvaro Sobrinho, vai exigir o apuramento exaustivo de tudo o que se passou na academia do Sporting, em Alcochete. Em declarações à SÁBADO, o vice-presidente Nuno Correia da Silva e administrador não executivo da SAD afirmou que "a Holdimo repudia totalmente o que se passou e é importante dizer agora que quem fez isto não é do Sporting, apesar de poder julgar que é".



O Governo repudiou os actos "criminosos" ocorridos esta terça-feira em Alcochete, garantindo que está a trabalhar para que a final da Taça de Portugal, domingo, se realize em segurança. O Governo reagiu, através da secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna e o secretário de Estado da Juventude e do Desporto , às agressões aos jogadores e equipa técnica do Sporting, esta terça-feira. Segundo a CMTV, já foram detidos 21 elementos alegadamente ligados à claque do Sporting Juventude Leonina.



Várias centenas de adeptos do Sporting reuniram-se, esta terça-feira à noite, no Estádio José de Alvalade, para manifestar apoio aos jogadores e treinadores agredidos na Academia de Alcochete. Uma bandeira da Holanda, país de Bas Dost, um dos jogadores agredidos, destacou-se entre as mensagens de apoio.