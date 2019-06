Amr Warda, o futebolista do PAOK Salónica que fez o golo que complicou o apuramento do Benfica para a Liga dos Campeões, teve uma curta mas marcante passagem por Portugal. No verão passado, o extremo egípcio foi contratado pelo Feirense mas nem uma semana ficou em Santa Maria da Feira.







O clube de Santa Maria da Feira nunca deu explicações públicas sobre o caso, mas Warda fê-lo nas redes sociais: "Aprendi que algumas pessoas não se importam de prejudicar outras com falsos testemunhos, desde que sirvam os seus interesses. Sempre fui um homem respeitoso. Como tal, não aceito que as pessoas tratem outras de forma desrespeitosa".



Agora, a Federação Egípcia de Futebol veio comunicar o afastamento de Warda depois de várias mulheres terem divulgado mensagens que o jogador lhes enviava nas redes sociais. "Muitas conversas nas redes sociais entre Warda e várias mulheres foram divulgadas depois do encontro entre Egito e Zimbabué", relatou a BBC.











A primeira denúncia partiu da modelo Merhan Keller, que divulgou uma mensagem de Warda no seu Instagram. "Um dos jogadores enviou-me uma mensagem a dizer que sabe como conseguir o meu número de telemóvel. Que eu não sei como ele é e que ele me irá provar que não é o tipo de homem a quem dizer não", escreveu nas suas redes sociais. Entretanto Warda já desativou a sua conta de Instagram.



O Egito terá agora de disputar o resto da CAN sem o médio, com o próximo jogo da competição a acontecer já esta quarta-feira, frente ao Congo, na cidade do Cairo.