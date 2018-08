Amr Warda, o futebolista do PAOK Salónica que fez o golo que complicou o apuramento do Benfica para a Liga dos Campeões, teve uma curta mas marcante passagem por Portugal. No verão passado, o extremo egípcio foi contratado pelo Feirense mas nem uma semana ficou em Santa Maria da Feira.Em Agosto de 2017, Warda foi emprestado pelo clube grego ao Feirense. Com 23 anos na altura, foi apresentado no dia 8 mas dispensado três dias depois. Porquê? Tudo porque importunou as mulheres de dois colegas de equipa, logo após o primeiro treino que realizou, e a SAD instaurou-lhe um processo disciplinar.Ao que o jornal Record apurou, a atitude do egípcio surpreendeu os colegas e revoltou tanto os maridos em questão que estes estiveram quase a chegar a vias de facto com o egípcio.

O clube de Santa Maria da Feira nunca deu explicações públicas sobre o caso, mas Warda fê-lo nas redes sociais: "Aprendi que algumas pessoas não se importam de prejudicar outras com falsos testemunhos, desde que sirvam os seus interesses. Sempre fui um homem respeitoso. Como tal, não aceito que as pessoas tratem outras de forma desrespeitosa".

A saída foi uma questão de tempo e Warda voltou ao PAOK, que o emprestou ao Atromitos - treinado na altura pelo português Ricardo Sá Pinto. Após marcar 11 golos em 28 jogos na temporada passada voltou, este ano, a Salónica para causar estragos ao Benfica na 1ªmão do play-off de apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões.