Bruno Boban, jogador do Marsónia (3.ª divisão croata), morreu sábado no decorrer do jogo com o Pozaga Slavonija. Tudo sucedeu quando ao disputar um lance foi atingindo com a bola no peito aparentemente sem grande impacto. O encontro continuou e pouco depois o jogador, de 25 anos, baixou-se e caiu inanimado.Os meios de emergência médica entraram no relvado e foram feitas manobras de reanimação sem sucesso.De acordo com a imprensa croata Bruno Boban é irmão de Gabriel, jogador do Osijek (1.ª divisão croata) e familiar de Zvonimir Boban, ex-jogador do Milan.