O tenista português João Sousa conquistou esta terça-feira "uma vitória especial" diante o espanhol Marcel Granollers, na primeira ronda do US Open, último torneio do 'Grand Slam' da temporada, a decorrer em Flushing Meadows."Hoje consegui pôr o meu ténis em campo, ser agressivo, jogar bem e daí a vitória, embora não tenha começado da melhor maneira. Ele fez-me um 'break', mas devolvi cedo e sentia-me superior em todos os momentos", afirmou o vimaranense, 68.º do 'ranking ATP, após o 6-2, 6-2 e 6-3 imposto ao adversário de 32 anos, admitindo ser "uma vitória importante e especial por ser num 'Grand Slam'".João Sousa colocou um ponto final na série de sete derrotas consecutivas, registadas desde os quartos de final de Antalya há dois meses, e admite que estava a passar "uma fase menos boa em termos de confiança", até ao encontro com Granollers (107.º ATP)."É uma vitória que perseguíamos há algum tempo e que merecemos. É boa para fortalecer a confiança", reconhece Sousa, que vai defrontar o também espanhol e amigo Pablo Carreno-Busta (12.º ATP) na segunda ronda. O melhor resultado do minhoto no US Open é a terceira ronda, alcançada em 2013 e 2016, tendo o tenista espanhol sido semifinalista em 2017. Juntos, foram finalistas do Masters 1.000 de Roma na vertente de pares, no último mês de maio.O português de 29 anos volta já na quarta-feira à acção em Flushing Meadows para jogar com o argentino Leonardo Mayer na competição de pares.