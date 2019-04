João Félix marca golo e corre para celebrar com o irmão mais novo

O momento ficou captado em imagens emocionantes.





João Félix continua a somar golos pelo Benfica. Este domingo, frente ao Vitória de Setúbal, o avançado marcou o terceiro dos encarnados e protagonizou um momento ternurento com o irmão mais novo.O futebolista de 19 anos foi a correr celebrar com Hugo Félix, de 17, que estava do lado de lá do relvado. O jovem, que foi apanha-bolas na partida, também veste a camisola do Benfica.