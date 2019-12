O português João Félix recebeu esta segunda-feira o prémio Golden Boy 2019, atribuído pelo jornal desportivo italiano Tuttosport ao melhor jogador, com menos de 21 anos, a atuar na Europa.

Na votação, onde participaram 40 jornalistas especializados e público, João Félix arrecadou 332 pontos, ficando à frente do inglês Jadon Sancho (175) e do alemão Kai Havertz (75).

Numa cerimónia realizada em Turim, o jogador do Atlético de Madrid lembrou todo o trabalho para conquistar a distinção, num ano em que venceu a Liga Portuguesa com o Benfica e a Liga das Nações com a camisola de Portugal.



"Estou muito contente, as pessoas que sabem o quanto trabalhei para este prémio e tenho a felicidade de o ter conquistado, eu e toda a minha famíla. Este prémio não ganha qualquer um e tive de dar um pouco mais do que consigo", afirmou o internacional português quando subiu ao palco na cerimónia.

De resto, Félix ouviu os elogios de atuais (Felipe) e antigos (Pizzi) companheiros e contou com a presença de Rui Costa no palco, que admitiu que na Luz se sente "saudades" e "nostalgia" do jovem: "É um jogador fantástico e um rapaz maravilhoso. Amanhã será um candidato à Bola de Ouro.



Bruno Lage, numa mensagem em vídeo, desejou que Félix "continue a divertir todos" com o seu futebol e Pizzi brincou: "parabéns Joãozinho, fizeste muito para o conquistar, todos aqui temos um orgulho enorme em ti. Este prémio também é um pouco meu que te ajudei nisto...".

João Félix, natural de Viseu e que, recentemente, completou 20 anos, chegou à equipa principal do Benfica em agosto de 2018, mas foi a partir do início de 2019 que começou a jogar com mais assiduidade na equipa e rapidamente se tornou um fenómeno do futebol benfiquista e português e começou a ser cobiçado por grandes equipas europeias. Em 43 jogos realizados pelas "águias", o avançado marcou 20 golos. Estreou-se ainda pela seleção, com cinco jogos até ao momento.

A temporada de sonho valeu-lhe a maior transferência de sempre do futebol português e a quarta maior a nível mundial quando, no verão, mudou-se para o Atlético de Madrid por 126 milhões de euros. Pelos colchoneros soma até agora 17 jogos e 4 golos. É o segundo português a vencer este prémio, depois de Renato Sanches, em 2016.



