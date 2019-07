Na apresentação de João Félix como jogador do Atlético de Madrid no estádio Wanda Metropolitano, em Madrid, o jogador frisou: "Estou muito contente por fazer parte deste projeto. Os meus companheiros receberam-me super bem e estou aqui para ajudar o clube no que puder", começou por dizer João Félix durante a cerimónia de apresentação. "Quiseram-me logo integrar no grupo, foi muito bom. Isto deixa-nos mais confiantes. Fui muito bem recebido."





"Quero agradecer pelas palavras. A todos, ao meu pai e ao meu irmão, aos meus amigos que estão aqui presentes. Estou aqui para dar tudo no clube e para fazer história no clube", continuou, depois de ter sido elogiado pelo clube.

João Félix e Enrique Cerezo mostram camisola

"João, tens tudo para triunfar e o número 7 é a camisola do compromisso. Uma vez mais, bem-vindo ao Atlético de Madrid. A palavra que define João Félix é talento", disse o presidente do clube, Enrique Cerezo Torres.



Durante o primeiro momento alto no novo clube, João Félix recordou o Benfica: "O Bruno Lage foi muito especial para mim, quem apostou em mim. Já lhe agradeci e deixo aqui um agradecimento especial a todos", revelou.



Félix referiu-se ainda às comparações com Cristiano Ronaldo: "Todos sabemos que o Cristiano é um grande jogador. Cristiano Ronaldo é o melhor jogador do mundo, talvez o melhor de sempre. Quando estivemos na seleção ele ia falando sobre Madrid, disse que gostou muito. Estou aqui para fazer a minha história, para ser lembrado como o João Félix. Claro que são boas as comparações mas o Cristiano é o Cristiano e eu sou eu."



O ex-jogador do Benfica deu entrada no Estádio Wanda Metropolitano para a apresentação aos sócios, o primeiro momento alto desta nova fase da sua carreira.