Jorge Jesus assumiu, esta terça-feira, que o actual presidente a SAD do Sporting, Sousa Cintra, tentou que voltasse aos "leões" já depois de ter acertado contrato com o Al-Hilal. Em entrevista à CMTV, o antigo treinador do clube de Alvalade falou sobre o dia das agressões na Academia de Alcochete e revelou que pediu a Sousa Cintra que anulasse a célebre cláusula de confidencialidade assinada com o presidente destituído, Bruno de Carvalho.

"[Sousa Cintra] tentou tudo para eu voltar para o Sporting", afirmou, durante a entrevista. "Podia ter voltado atrás mas dei a minha palavra ao presidente do Al-Hilal e não o podia atraiçoar", reforçou, acrescentando: "sabendo que a minha vontade era voltar, mas o meu carácter e a minha dignidade foram mais fortes (...) ainda sou do tempo em que a palavra é mais importante".

Jorge Jesus reviu ainda os momentos vividos durante os ataques à Academia de Alcochete, comparando a entrada do grupo de adeptos nos balneários às imagens difundidas do grupo terrorista Daesh. "Não devíamos ter jogado a final da Taça, os jogadores não estavam em condições", assumiu ainda. À CMTV, contou ainda que foi o técnico de equipamentos Paulinho que retirou os seus pertences da Academia. "Nunca mais voltei a Alcochete", explicou.



Õ técnico, que confessou ter falado com alguns dos jogadores que rescindiram com o clube, revelou que garantiu aos futebolistas que estava "com eles até ao último dia, momento e segundo", quando os mesmos emitiram o comunicado conjunto contra as críticas de BdC. "Fiz-lhes ver que aquilo ia sobrar para mim", assumiu, confessando também que pediu "a Sousa Cintra para anular a cláusula" de confidencialidade assinada com o antigo presidente.

"Eu sabia o que não queria", voltou a dizer, assumindo que tinha noção que não era possível continuar no Sporting, apesar da relação com os adeptos. "Acho que recuperámos o Sporting, mas eu sabia que não poderia continuar (...) foi um momento que apareceu e eu decidi", reforçou, deixando elogios ao sucessor: "O Zé [Peseiro] é um grande treinador e certamente vai fazer um excelente trabalho no Sporting."

Quando questionado sobre o seu actual clube, o antigo treinador do Sporting afirma que está "tudo a correr dentro da normalidade". "Conheci as instalações do clube que me agradaram imenso, é um clube com uma estrutura já com nível alto", confidenciou. "Os métodos de trabalho não fogem muito ao que eu quero aplicar, agora os horários de trabalho, esses sim, mudam. É uma cultura completamente diferente ao que estávamos habituados", disse, avançando que as temperaturas entre os 40 e os 50 graus não ajudam e as cinco rezas diárias também não. "Sentimos que eles querem muito que possamos ser felizes", rematou.