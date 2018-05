Fernando Mendes, antigo líder da claque, encontrava-se na Academia do Sporting no dia das agressões aos jogadores. Acção foi combinada por Whatsapp.

Foi através do sistema de comunicação Whatsapp que um grupo de adeptos do Sporting combinou uma deslocação à Academia, em Alcochete. Segundo uma fonte conhecedora do teor das mensagens trocadas, a "ideia inicial era só protestar, fazer barulho, mas algo se descontrolou". Tanto assim que Fernando Mendes, antigo líder da Juve Leo, segundo a mesma fonte, entrou com o grupo na academia, mas não entrou nos balneários, tendo sido a primeira pessoa a quem Jorge Jesus se dirigiu, após ter sido agredido dentro do balneário



"Isto não foi uma acção dos casuals", garantiu à SÁBADO a mesma fonte, dizendo que, todas as informações recolhidas, apontam para "pessoas ligadas à Juve Leo, sobretudo a um dos seus líderes, o Mustafá". Um dos detidos pela GNR foi precisamente um indivíduo conhecido como "Aleluia", o qual segundo fonte das claques está muito ligado ao grupo de Mustafá. Apesar de se encontrar no interior da Academia, Fernando Mendes não terá sido detido, uma vez que após as agressões manteve-se no interior das instalações do Sporting, não tendo fugido do local. Mendes, segundo o mesmo testemunho, também não terá entrado nos balneários.



Depois de detidos pela GNR, os 23 adeptos foram divididos em pequenos grupos e distribuídos por postos da GNR, onde pernoitaram nas celas. Hoje, quarta-feira, serão presentes a um juiz de instrução criminal do Barreiro.



Num comunicado enviado esta quarta-feira às redacções, a Guarda Nacional Republicana revela que foi avisada, na terça-feira, pelas 17h06 pela Direcção da Academia do Sporting Clube Portugal dos acontecimentos. A GNR chegou ao local 14 minutos depois, pelas 17h20. Entretanto, o posto de comando das autoridades tinha já sido contactado novamente pela direcção do clube.



Na primeira chamada, a direcção informou que haviam entrado indivíduos nas instalações do Sporting e que os "elementos da empresa de segurança privada não conseguirem impedir a entrada dos referidos indivíduos naquelas instalações". O segundo telefonema informava a Guarda sobre mais detalhes da situação, relatando que os invasores estariam "encapuçados e que já teriam ameaçado, coagido e agredido fisicamente jogadores e elementos da equipa técnica da equipa principal".



A GNR reagiu com a montagem de barreiras policiais nas estradas de acesso às imediações da Academia, com o objectivo de detectar e deter eventuais suspeitos, informa o comunicado.



"Momentos depois, foram detectadas três viaturas nas imediações, tendo uma delas quase abalroado a barragem montada e invertido a sua marcha, iniciando a fuga. Em acto contínuo, os militares iniciaram o seguimento das viaturas em fuga, tendo interceptado uma delas, abordado, revistado e detido cinco suspeitos", acrescentam.



Posteriormente e com a chegada de mais meios da força militar, foram interceptadas mais quatro viaturas nas imediações, tendo os militares detido mais 18 suspeitos. A GNR refere ainda que vários meios do seu departamento de Investigação Criminal iniciaram as necessárias diligências de preservação e recolha de prova, com recurso a especialistas forenses.



Ao mesmo tempo, o comunicado informa que "os suspeitos foram levados para o Posto Territorial de Alcochete e as vítimas e testemunhas encaminhadas para o Destacamento Territorial do Montijo, onde foram identificados e recolhidos os depoimentos, respectivamente".



A GNR mobilizou nesta operação um efectivo de mais de 100 militares, do Comando Territorial de Setúbal, da Unidade de Intervenção e da Direcção de Investigação Criminal, tendo ainda sido apoiada, em matéria de informação criminal, pela Polícia Judiciária e Polícia de Segurança Pública.