Com a saída de Rui Vitória dada como certa no Benfica , começou o processo de recrutamento de um novo treinador. Ao que oapurou, para o presidente Luís Filipe Vieira, o mais forte candidato ao lugar é Jorge Jesus, o técnico que deu três títulos de campeão ao clube antes de sair para o Sporting em 2015, após seis épocas na Luz.O treinador está ao serviço dos sauditas do Al Hilal, que lidera o campeonato com 12 vitórias e um empate em 13 jogos, e a sua saída deverá implicar uma avultada indemnização ao clube da Arábia Saudita.Põe-se a questão do timming da operação. Jesus não deverá sair antes do Natal, o que obrigaria o Benfica a recorrer a um treinador interino. Pode até se que Jorge Jesus só se desvincule do clube do Médio Oriente em janeiro, o que prolongaria ainda mais o tempo de liderança interina da equipa.