Jero e Jose, os namorados mais virais do Mundial 2018

Conheça Jero e Jose Freixas, o casal mais viral do Mundial de 2018. O vídeo que filmaram no carro tornou-se um sucesso na Internet, talvez pelo tema que toca a tantos pares de namorados: há ou não coisas mais importantes em que gastar o tempo em altura de Mundial?





Quando confrontado com a realização do casamento do primo de Jose num dia de jogos importantes, Jero "perde a cabeça". Mesmo que a Argentina, a selecção de Jose, não esteja a jogar nesse dia, ele não gosta nada de saber que vai ter de perder jogos. "Não acredito que ele se vai casar durante o Mundial. Ele não sabia que em Junho de 2018 se ia realizar o Mundial?!", questiona.