O Japão venceu esta terça-feira a Colômbia, por 2-1, na primeira jornada do Grupo H do Mundial2018 de futebol, que está a decorrer na Rússia.Em Saransk, Kagawa, aos seis minutos, de grande penalidade, e Osako, aos 73, fizeram os golos da selecção nipónica, enquanto Juan Quintero marcou, aos 39, para os colombianos, que actuaram com menos uma unidade logo a partir dos três minutos, por expulsão de Carlos Sanchez.Ainda esta terça-feira, a Polónia e Senegal, que completam o Grupo H, vão defrontar-se em Moscovo, no Estádio Spartak, num duelo com início agendado para as 16:00 (18:00 horas locais).