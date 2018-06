Questionado durante a sessão de esclarecimentos esta tarde realizada na Altice Arena sobre que reacção espera de Bruno de Carvalho caso a AG decrete a sua destituição, Jaime Marta Soares deixou claro que não espera outra decisão por parte do presidente que não aceitar a decisão tomada pelos sócios.



"Estamos num país democrático onde o Direito impera. Todos nós cidadãos portugueses estamos sujeitos às leis da República, que são para se cumprir. Espero que seja esse o entendimento do senhor presidente Bruno de Carvalho. Cumprir os estatutos. Se os sócios decidirem pela sua destituição, nem me passa pela cabeça que ele não aceite a vontade dos sócios. Ele com certeza vai aceitar a decisão dos sócios", declarou o líder da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, que deixou ainda claro que BdC se pode recandidatar caso seja destituído. "Vai poder candidatar-se. Se estiver as quotas em dia e for essa a sua vontade. E se ganhar, os sócios terão de respeitar", acrescentou.

"Cerca de 800 sócios ditaram o caminho que estamos a seguir. Estamos a dar cumprimento a solicitação de mais de 3500 assinaturas dos sócios. A nossa grande preocupação é a tranquilidade, normalidade e segurança", disse.Além disso, Marta Soares deu alguns detalhes da AG: "A votação encerra às 20h, mas se estiverem sócios na fila, terão direito de votar até ao último sócio que quiser votar. Todos os que estiverem na fila às 20h poderão votar. O controle das entradas será no exterior do pavilhão, a credenciação será no interior com a emissão de um boletim impresso. A votação será no interior e os sócios podem estar a fiscalizar, eles próprios, tudo o que se está a passar."