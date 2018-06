Já foi revelado o onze de Portugal contra o Uruguai: Adrien Silva, Bernardo Silva, João Mário, Cristiano Ronaldo, Gonçalo Guedes, Rui Patrício, Ricardo Pereira, Pepe, José Fonte, Raphael Guerreiro e William. É o mexicano César Ramos quem vai arbitrar o jogo entre Portugal e Uruguai, em Sochi. É o mexicano César Ramos quem vai arbitrar o jogo entre Portugal e Uruguai, em Sochi.

Portugal é uma das quatro selecções hoje envolvidas no arranque dos 'oitavos' do Mundial de futebol, sendo que todas as outras três são antigos campeões, desejosos de na Rússia ocupar o 'trono' já deixado vago pela Alemanha.Os oitavos de final, que se prolongam até terça-feira, começaram com a Argentina - de Lionel Messi - contra a França. A Argentina acabou eliminada por 4 a 3.Portugal regressa a Sochi, cidade onde iniciou este Mundial com o épico empate 3-3 com Espanha e o 'hat-trick' de Cristiano Ronaldo, agora para defrontar uma seleção que fez o pleno na fase de grupos, incluindo um concludente 3-0 sobre a anfitriã Rússia.