Um incêndio no centro de treinos do Flamengo no Rio de Janeiro, Brasil, durante a madrugada desta sexta-feira, provocou a morte a dez jovens, havendo ainda pelo menos três feridos. De acordo com o site brasileiro Estadão, o alerta foi acionado às 5h17 (7h17 em Portugal continental) e o fogo dominado pelos bombeiros por volta das 7h (9 horas em Lisboa).Informações dos bombeiros locais referem que existem entre os feridos uma pessoa em estado grave, que foi levada para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. As vítimas mortais foram identificadas como sendo atletas da formação.

"A identificação das vítimas será feita posteriormente pela Polícia Civil" disse o tenente coronel do Corpo de Bombeiros Douglas Henaut, em entrevista a TV Globo. Imagens aéreas divulgadas pelo canal televisivo mostraram uma parte da área do centro de estágios completamente distruída por chamas, que seria onde os jogadores da formação dormiam.