A imprensa alemã classificou esta quinta-feira a eliminação da campeã mundial Alemanha na fase de grupos do Mundial 2018 de futebol como "justa" e questionou a continuidade de Joachim Löw no comando técnico da equipa."Depois deste fiasco é fundamental questionar tudo, incluindo a posição de Löw", refere a revista desportiva Kicker na análise à primeira eliminação da Alemanha, vencedora do Mundial 2014, numa fase de grupos da competição.Segunda a revista, embora, no início da competição, a eliminação tenha sida considerada improvável, o que aconteceu não é surpreendente, visto que a equipa já dava sinais de desgaste comparativamente a 2014."Tendo em vista o Campeonato da Europa de 2020 e o Mundial 2022, é necessária uma mudança radical e é pouco provável que Löw seja a pessoa adequada para fazê-la", reitera a Kicker.O jornal Bild ilustra a sua primeira página com uma fotografia de Toni Kroos, lamentando a eliminação e recordando, com uma segunda imagem, mais pequena, o título mundial conquistado pelos alemães há quatro anos."Não fomos eliminados por má sorte, mas sim com muita justiça. Uma equipa que perde diante do México e Coreia do Sul fez muitas coisas mal", acrescenta o mesmo jornal, que também questiona a continuidade do actual treinador.O jornal Suddeutsche Zeitung, por sua vez, inclui a eliminação da mannschaft na lista dos momentos de futebol "vergonhosos" levados a cabo pelo país."Córdoba, Gijón e Kazan" é a manchete deste jornal, que se refere à "humilhação de Córdoba", em que a Alemanha, então Federal perdeu frente à Áustria (3-2), no Mundial 1978, e foi eliminada também na fase de grupos.O jornal prossegue com alusão àquilo que designa de "jogo da vergonha de Gijón", no qual a Alemanha enfrentou também os austríacos no Mundial 1982 e as equipas foram acusadas de fazer um pacto para alcançar um resultado favorável para qualificar ambas para a fase seguinte, eliminando a Argélia.A Alemanha, vencedora do Mundial 2014, realizado no Brasil, acabou na última posição do Grupo F do Mundial da Rússia e foi eliminada da competição, depois de ter perdido primeiro jogo, frente ao México (1-0), vencido o segundo, diante da Suécia (2-1) e perdido o terceiro e último, na quarta-feira, com a República da Coreia do Sul (2-0).